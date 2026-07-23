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unimedia.info logounimedia
23 Iulie 2026, 12:58
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Tofan a îndemnat miniștrii să „strângă cureaua”

Prim-ministrul Vasile Tofan intenționează să reducă numărul deplasărilor în străinătate și a îndemnat miniștrii să evalueze mai atent necesitatea acestor călătorii.

Tofan a îndemnat miniștrii să „strângă cureaua”.
Tofan a îndemnat miniștrii să „strângă cureaua”.

Șeful Guvernului a declarat că o parte dintre vizite sunt într-adevăr justificate, însă unele, în opinia sa, au un „caracter turistic”, scrie unimedia.info.

„Din păcate, trebuie să recunoaștem că bugetele pentru deplasări sunt destul de mari. Unele dintre ele sunt justificate — trebuie să fim la Bruxelles, să purtăm negocieri, să participăm la misiuni de afaceri, să atragem investitori. Dar există și altele care au mai mult un caracter turistic”, a declarat Tofan.

Reamintim că Administrația prezidențială a cheltuit din bugetul de stat aproximativ 860.000 de lei pentru deplasările externe ale președintei Maia Sandu, consilierilor prezidențiali și altor angajați ai instituției, efectuate în perioada ianuarie-iunie 2024.

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unimedia.info logounimedia
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