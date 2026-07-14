Tofan a încheiat consultările cu 16 miniștri interimari: Urmează deciziile privind componența Guvernului.

Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari. Acum urmează deciziile privind viitoarea echipă și programul de guvernare.

Potrivit lui Tofan, el a cerut fiecărui ministru să prezinte o notă concretă despre principalele priorități pentru anul următor, problemele din domeniul său și riscurile care necesită atenție, transmite rupor.md.

Miniștrii trebuiau, de asemenea, să indice unde premierul poate interveni personal pentru a accelera procesele, ce angajamente privind integrarea europeană sunt critice și unde se pot reduce cheltuielile administrative.

„Acum am o imagine mult mai clară a situației în fiecare domeniu: unde există echipe și proiecte solide, unde trebuie să accelerăm, unde sunt blocaje și unde sunt necesare ajustări”, a declarat Tofan.

Următoarea etapă, potrivit lui, va consta în deciziile privind componența echipei, precum și consultările cu partidele politice și reprezentanții diferitelor domenii. Tofan a spus că dorește să formeze un guvern „concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în utilizarea banilor publici și evaluat după rezultate”.