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agora.md logoagora
24 Septembrie 2026, 09:14
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Tofan a decis să economisească pe înlocuirea geamurilor de la Guvern: Poate mai înghețăm un an

Prim-ministrul Vasile Tofan a explicat cum sunt luate deciziile privind cheltuirea fondurilor publice și a dat ca exemplu înlocuirea ferestrelor din clădirea Guvernului.

Tofan a decis să economisească pe înlocuirea geamurilor de la Guvern: Poate mai înghețăm un an.
Tofan a decis să economisească pe înlocuirea geamurilor de la Guvern: Poate mai înghețăm un an.

Potrivit premierului, inițial se planifica înlocuirea geamurilor la toate cele șapte etaje ale clădirii. Totuși, după analiza rentabilității investiției și ținând cont de resursele bugetare limitate, s-a decis reducerea volumului lucrărilor la primele trei etaje, scrie agora.md

„Mi-au adus spre semnare decizia de a înlocui geamurile la Guvern pe șapte etaje. Era o decizie costisitoare. Am analizat rentabilitatea acestei investiții, pentru că iarna bate vântul în Guvern, este adevărat. Acolo este frig. Și am analizat această decizie și mi-am spus că haideți să o amânăm deocamdată.

Poate vom mai îngheța încă un an, pentru că rentabilitatea era relativ mică, conform cifrelor pe care le-am văzut. Și mi-am spus că mai amânăm puțin, pentru că avem puțini bani”, a declarat Tofan.

Totodată, premierul a menționat că clădirile de stat trebuie izolate termic mai bine, chiar dacă astfel de lucrări necesită cheltuieli semnificative pe termen scurt.

„Într-o anumită măsură sunt de acord cu dumneavoastră. Inclusiv astfel de decizii — clădirile de stat trebuie izolate mai bine, acest lucru trebuie făcut, chiar dacă ne costă bani pe termen scurt. De aceea am redus proiectul la primele trei etaje, și nu la toate cele șapte”, a declarat premierul.

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