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deschide.md logodeschide
10 Iulie 2026, 16:58
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Toate țările UE au susținut deschiderea celui de-al șaselea cluster de negocieri privind aderarea R. Moldova

Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole - Clusterul 6 „Relații externe”.

Toate țările UE au susținut deschiderea celui de-al șaselea cluster de negocieri privind aderarea R. Moldova.
Toate țările UE au susținut deschiderea celui de-al șaselea cluster de negocieri privind aderarea R. Moldova.

În acest sens, statele UE au decis convocarea celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Moldova-UE, transmite deschide.md.

Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, conferința va avea loc pe 14 iulie, la Bruxelles, și va marca deschiderea oficială a negocierilor pentru Clusterul 6.

Conform declarațiilor Cristinei Gherasimov, decizia confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre ale UE.

Noua etapă a negocierilor va continua procesul început la mijlocul lunii iunie, când Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru primul cluster — „Valori fundamentale”. Atunci, Comisia Europeană a recomandat ca până la sfârșitul anului să fie deschise negocierile pentru celelalte cinci clustere.

Deschiderea negocierilor pentru Clusterul 6 este considerată un pas important în implementarea foii de parcurs pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

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