Tkaciuk: Invit deputații partidului de guvernământ la o discuție despre democratizarea alegerilor.

Deputatul Parlamentului din partea „Congresului Civic”, Mark Tkaciuk, a făcut un anunț oficial la începutul ședinței plenare.

Pe 14 iulie, la ora 12:00, în Parlament, în Sala Europei, va avea loc o discuție publică despre democratizarea sistemului electoral al Republicii Moldova, a menționat el.

„...Subiectul discuției va fi proiectul de lege privind modificarea Codului electoral, propus și susținut de reprezentanții tuturor fracțiunilor de opoziție.

Permiteți-mi să invit la această discuție extrem de importantă, după părerea mea, deputații din partea partidului de guvernământ, în special pe Igor Grosu, Doina Gherman, precum și toți ceilalți colegi interesați.

Astăzi vor fi trimise invitații oficiale pentru participare conducerii Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Justiției, Centrului pentru Combaterea Corupției, Serviciului de Informații și Securitate, reprezentanților de prestigiu ai societății civile, Promo-LEX, ADEPT și altora. Toți sunt interesați să vadă la această discuție reprezentanți ai OSCE, Consiliului Europei, conducerii delegațiilor Uniunii Europene în Moldova”, a menționat deputatul.

Tkaciuk a încheiat invitația publică cu următoarele cuvinte: „14 iulie este o zi specială în istoria noastră europeană, ziua luării Bastiliei. Să o marcăm cum se cuvine!”



