theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
9 Iulie 2026, 19:52
4 824
Copiază linkul
Link copiat

Tkaciuk: Invit deputații partidului de guvernământ la o discuție despre democratizarea alegerilor

Deputatul Parlamentului din partea „Congresului Civic”, Mark Tkaciuk, a făcut un anunț oficial la începutul ședinței plenare.

Tkaciuk: Invit deputații partidului de guvernământ la o discuție despre democratizarea alegerilor.
Tkaciuk: Invit deputații partidului de guvernământ la o discuție despre democratizarea alegerilor.

Pe 14 iulie, la ora 12:00, în Parlament, în Sala Europei, va avea loc o discuție publică despre democratizarea sistemului electoral al Republicii Moldova, a menționat el.

„...Subiectul discuției va fi proiectul de lege privind modificarea Codului electoral, propus și susținut de reprezentanții tuturor fracțiunilor de opoziție.

Permiteți-mi să invit la această discuție extrem de importantă, după părerea mea, deputații din partea partidului de guvernământ, în special pe Igor Grosu, Doina Gherman, precum și toți ceilalți colegi interesați.

Astăzi vor fi trimise invitații oficiale pentru participare conducerii Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Justiției, Centrului pentru Combaterea Corupției, Serviciului de Informații și Securitate, reprezentanților de prestigiu ai societății civile, Promo-LEX, ADEPT și altora. Toți sunt interesați să vadă la această discuție reprezentanți ai OSCE, Consiliului Europei, conducerii delegațiilor Uniunii Europene în Moldova”, a menționat deputatul.

Tkaciuk a încheiat invitația publică cu următoarele cuvinte: „14 iulie este o zi specială în istoria noastră europeană, ziua luării Bastiliei. Să o marcăm cum se cuvine!”


Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici