Tkaciuk: În Moldova, o minoritate deține puterea asupra majorității și o suprimă.

Deputatul Parlamentului din partea Partidului „Congresul Civic”, Mark Tkaciuk, consideră că sistemul politic al Moldovei reprezintă, de fapt, un regim de apartheid.

Este vorba despre faptul că o minoritate deține puterea asupra majorității, o suprimă și nu permite o schimbare democratică a puterii, a declarat Tkaciuk în emisiunea Puterea a Patra.

„În Moldova s-a format de facto un regim de apartheid, un apartheid adevărat, când o minoritate guvernează majoritatea și nu crede în schimbarea democratică a puterii, făcând tot posibilul ca această schimbare să nu aibă loc niciodată. Aceasta nu privește doar o minoritate socială, ci și multe alte probleme, inclusiv identitatea.

Pentru a uni societatea, trebuie să răsturnăm această piramidă cu susul în jos. Nu este suficient să spui: voi reduce numărul funcționarilor sau cheltuielile, asta nu înseamnă nimic. Trebuie să spui: voi schimba fundamental motivația administrației publice, orientarea ei către alte obiective”, a declarat politicianul.