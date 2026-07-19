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19 Iulie 2026, 16:15
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Tkaciuk: În Moldova, o minoritate deține puterea asupra majorității și o suprimă

Deputatul Parlamentului din partea Partidului „Congresul Civic”, Mark Tkaciuk, consideră că sistemul politic al Moldovei reprezintă, de fapt, un regim de apartheid.

Tkaciuk: În Moldova, o minoritate deține puterea asupra majorității și o suprimă.
Tkaciuk: În Moldova, o minoritate deține puterea asupra majorității și o suprimă.

Este vorba despre faptul că o minoritate deține puterea asupra majorității, o suprimă și nu permite o schimbare democratică a puterii, a declarat Tkaciuk în emisiunea Puterea a Patra.

„În Moldova s-a format de facto un regim de apartheid, un apartheid adevărat, când o minoritate guvernează majoritatea și nu crede în schimbarea democratică a puterii, făcând tot posibilul ca această schimbare să nu aibă loc niciodată. Aceasta nu privește doar o minoritate socială, ci și multe alte probleme, inclusiv identitatea.

Pentru a uni societatea, trebuie să răsturnăm această piramidă cu susul în jos. Nu este suficient să spui: voi reduce numărul funcționarilor sau cheltuielile, asta nu înseamnă nimic. Trebuie să spui: voi schimba fundamental motivația administrației publice, orientarea ei către alte obiective”, a declarat politicianul.

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