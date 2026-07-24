Tkaciuk, despre activitatea ANRE: 40 de milioane de euro cheltuiți în cinci ani și jumătate

Deputatul din partea Partidului „Congresul Civic”, Mark Tkaciuk, a luat cuvântul la protestul din fața clădirii ANRE.

El a făcut declarații dure despre salariile de la ANRE.

„În această clădire se află oameni care susțin că luptă pentru drepturi. Pentru drepturile noastre, ale voastre.

De fapt, aici sunt oameni care primesc salariu ca să nu aveți bani. Ca în fiecare zi și în fiecare an oamenii noștri să devină tot mai săraci. Datorită lor, ei devin tot mai bogați.

Sunt puțini, dar primesc mulți bani. Opt milioane de euro pe an. În ultimii cinci ani și jumătate, asta înseamnă aproape 40 de milioane.

Ce înseamnă 40 de milioane de euro?

Asta înseamnă aproximativ 30 de sate conectate la apeduct și canalizare. Aproape 500 de ambulanțe. Circa 150 de troleibuze noi și aproximativ 200 de autobuze electrice pentru Chișinău și Bălți. Echipamente complet noi pentru majoritatea spitalelor. Aproximativ 15.000 de pensii medii anuale. Asta au consumat ei!

Nu hoților! Nu ucigașilor sociali! Jos paraziții!”, a menționat Tkaciuk.