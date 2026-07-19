Tkaciuk: Autoritățile declară că independența trebuie să dispară. Acesta nu este planul B, ci planul A.

În Moldova s-a format o clasă conducătoare parazitară, funcționari care devorează țara. Nu este o metaforă, ci un mod de viață”, a declarat deputatul Mark Tkaciuk în emisiunea de la N4.

„Parazitismul aici nu este o insultă și nici o metaforă riscantă. Este un mod de viață al anumitor organisme care se stabilesc pe un alt organism și îl folosesc ca hrană, ca sursă de nutriție. Așa se comportă de multă vreme clasa birocratică a Republicii Moldova”, a declarat deputatul Mark Tkaciuk.

„De aceea vedem o tendință înfricoșătoare: clasa paraziților devorează întregul organism, consumând resturile societății. Ei s-au obișnuit atât de mult cu poziția lor de elită aflată mereu la putere, încât nu mai contează cum se transmite puterea — tatăl aduce fiul, nepotul, pe oricine. Ei sunt veșnici, ereditari.

Această clasă posedă toate calitățile aristocrației feudale: diferite clanuri, grupări boierești. Unii pleacă, alții vin, apoi revin — nimic nu se schimbă. Principală este esența lor parazitară.

Ei nu oferă nimic țării, nu creează valoare adăugată nici în administrare, nici în dezvoltarea statului, nici în bunăstarea cetățenilor. Ei continuă să jefuiască. Dar nici asta nu le ajunge. Paraziții nu distrug imediat organismul pe care parazitează, ci îl termină treptat.

Și acum partidul aflat la guvernare, sprijinit de această clasă cu imobile de lux și automobile scumpe ale funcționarilor, forțelor de ordine, procurorilor și altor persoane care le deservesc interesele, spune: sunt necesare reforme nepopulare noi.

Și când rostesc cuvintele „reforme nepopulare”, ochii li se aprind cu o sclipire lacomă, de parcă ar vorbi despre ceva foarte curajos. Hai să consumăm resturile — pensionarii, tineretul neasigurat, hai să facem totul ca această țară să devină un teritoriu”.

Această clasă a creat în jurul conducerii sale „o ideologie specială, foarte confortabilă, care le permite să bage mâna în buzunarele bugetului de stat ca în propriile lor buzunare”, a declarat politicianul.

Tkaciuk consideră că parazitismul clasei conducătoare nu se referă doar la buget și economie, ci și la întreaga chestiune a statalității Moldovei.

„Ei declară public că independența trebuie să dispară. Au pentru asta un plan B. De fapt vedem că nu este niciun plan B — este planul A. Este planul principal de lichidare a independenței moldovenești, a suveranității poporului Republicii Moldova. Ei acționează exclusiv după acest plan, se comportă ca o echipă care se ocupă de falimentul organizat… Ei trebuie să consume tot ce a mai rămas, să lase în urmă un pământ ars și atunci funcția lor socială va fi îndeplinită”, a adăugat Tkaciuk.