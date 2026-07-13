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13 Iulie 2026, 15:30
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Țîrdea a anunțat despre o „campanie de hărțuire” împotriva ambasadorului Germaniei în Moldova

Deputatul Partidului Socialiștilor, Bogdan Țîrdea, i-a întrebat retoric pe criticii ambasadorului dacă nu vor să returneze Germaniei fondurile pe care aceasta le-a oferit Republicii Moldova sub formă de ajutor.

Țîrdea a anunțat despre o „campanie de hărțuire” împotriva ambasadorului Germaniei în Moldova.
Țîrdea a anunțat despre o „campanie de hărțuire” împotriva ambasadorului Germaniei în Moldova.

Potrivit parlamentarului, diplomatul a fost criticat de unioniști și bloggeri apropiați guvernării după ce a declarat că Republica Moldova și România sunt două state independente, iar problema identității naționale trebuie decisă exclusiv de cetățenii Republicii Moldova.

Țîrdea susține că, conform ultimului recensământ, aproximativ 77–78% dintre locuitorii țării se identifică ca moldoveni, iar peste 65% dintre cetățeni susțin păstrarea independenței republicii. În opinia sa, ignorarea acestor date contravine principiilor democratice.

Deputatul a reamintit, de asemenea, că în ultimele trei decenii Germania a acordat Moldovei peste 450 milioane de euro ajutor și rămâne unul dintre cei mai mari parteneri ai țării.

„Cuvintele ambasadorului Germaniei pot și trebuie să fie criticate – diplomații nu sunt scutiți de greșeli. Însă organizarea unei campanii de hărțuire și de ură împotriva reprezentantului unui stat care susține Republica Moldova de atâția ani este, cel puțin, ciudată și nepotrivită”, a declarat Țîrdea.

În opinia sa, ceea ce se întâmplă afectează imaginea internațională a Moldovei și denotă intoleranță față de punctele de vedere alternative. La finalul declarației sale, deputatul a adresat criticilor ambasadorului o întrebare retorică, dacă nu vor să returneze Germaniei fondurile pe care aceasta le-a oferit Republicii Moldova sub formă de ajutor.

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