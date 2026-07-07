Surse: Eugeniu Osmochescu ar urma să preia funcția de prim-ministru interimar.

Premierul demisionar Alexandru Munteanu intenționează să părăsească Guvernul până la numirea unui nou prim-ministru. Despre aceasta au relatat mai multe surse din Executiv.

Potrivit informațiilor, interimatul funcției de prim-ministru ar urma să fie preluat de Eugeniu Osmochescu, actual vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite unimedia.info.

Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial.

Reamintim că vineri, 3 iulie, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, invocând motive personale și de principiu. Președinta Maia Sandu a confirmat ulterior demisia și a declarat că, deși reformele au fost dificile, se aștepta la o implicare mai activă din partea sa. În aceeași zi, șefa statului a anunțat că va purta consultări cu partidele pentru numirea unui nou premier.