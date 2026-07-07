Sturza: Moldova are nevoie de un lider capabil să conducă țara spre UE până în 2028.

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a comentat demisia lui Alexandru Munteanu din funcția de șef al Guvernului. menționând că „este necesar să se separe persoana și munca prim-ministrului”.

Sturza a scris marți pe rețelele de socializare că Munteanu este un „om demn” pe care îl cunoaște de peste 30 de ani, „cu toate acestea, povara funcției publice s-a dovedit a fi prea mare”, transmite infotag.md.

În opinia lui Sturza, „povara funcției a depășit semnificativ capacitățile fizice, psihologice și, într-o anumită măsură, profesionale ale unei singure persoane”.

El a menționat că „cele opt luni de absență din ce în ce mai vizibilă a lui Munteanu de la procesul decizional și din viața publică nu pot fi explicate doar prin referiri la „principii și valori””.

Potrivit fostului prim-ministru, „Moldova are nevoie acum nu doar de un alt expert economic, ci de un lider guvernamental cu expertiză tehnică, curaj, empatie și o viziune clară pentru dezvoltarea țării”.

Sturza a subliniat că integrarea europeană și obiectivul pentru 2028 de a semna tratatul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană trebuie să rămână principalul obiectiv strategic.

De asemenea, el a subliniat necesitatea accelerării creșterii economice, a continuării... lupta împotriva corupției și îmbunătățirea eficienței instituțiilor statului.

Comentând criticile opoziției la adresa președintei Maiei Sandu, Sturza a declarat că „aceasta rămâne puternică și hotărâtă, iar încercările de a-i forța demisia sunt greșite”.

„Moldova are o șansă în 2028. Avem nevoie de idei și oameni care să ne conducă acolo”, a scris Sturza.

În încheierea postării sale, el i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru disponibilitatea sa de a-și asuma responsabilitatea și a menționat că „este important să știi cum să pleci la timp și cu demnitate”.