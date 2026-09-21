Stratcom: Încălcarea spațiului aerian al Moldovei este însoțită de propagandă ostilă.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării (Stratcom) a difuzat un comunicat de presă în care a atras atenția că pătrunderea în spațiul aerian al Moldovei este însoțită de valuri de propagandă ostilă.

„Fiecare incident este însoțit de valuri de propagandă care distrag atenția de la adevăratul agresor”, notează Centrul, informează infotag.md.

Printre tacticile utilizate, Centrul a menționat: transferarea vinei, atunci când agresorul acuză victima de un comportament de care el însuși se face vinovat; „copiere-lipire” – răspândirea rapidă și masivă a aceluiași text prin copierea și distribuirea repetată a acestuia pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat; gruparea acuzațiilor – reunirea mai multor acuzații într-un singur pachet comun, alături de tema dronelor, cu scopul de a intensifica trăirile emoționale și de a bloca gândirea critică a publicului.

„Valurile țintite de propagandă urmăresc intimidarea populației, amplificarea nemulțumirii față de acțiunile sau inacțiunea autorităților, subminarea eforturilor de consolidare a capacității de apărare, diminuarea sprijinului pentru Ucraina, inducerea fricii și influențarea opiniei publice în vederea renunțării la parcursul european și a «restabilirii» unei false securități”, se menționează în documentul Centrului.

În comunicat se spune că, dacă se cedează fricii, Rusia nu se va opri, ci, dimpotrivă, va intensifica presiunile și intimidarea.

„Aceasta demonstrează, de asemenea, că lipsa capacității naționale de apărare costă statul, societatea și, la nivel individual, cetățeanul mult mai scump în cazul unei agresiuni decât investițiile permanente în propria capacitate de apărare. Investițiile în apărare fie descurajează agresorul, fie asigură mijloace de protecție și, prin urmare, o mai bună protecție a infrastructurii naționale”, consideră Centrul.

Documentul atrage atenția asupra istoriei recente, care oferă numeroase exemple de încălcare de către Rusia a neutralității unui stat, consfințită prin lege și recunoscută la nivel internațional.

„Spațiul aerian al Republicii Moldova, precum și cel al României, Poloniei și țărilor baltice, este tot mai frecvent supus atacurilor cu drone rusești. La aceste incidente se adaugă utilizarea neautorizată a dronelor de către agenți ruși în apropierea obiectivelor de infrastructură critică din țări ale Uniunii Europene, precum Germania, Belgia și Danemarca”, a concluzionat Centrul.