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logos.press.md logologos
21 Iulie 2026, 07:36
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Stoianoglo: Peste 1.250 de funcționari publici câștigă peste 1 milion de lei pe an

„Vinovată de salariile mari ale funcționarilor din structurile de stat este... integrarea europeană”, susține Stoianoglo.

Stoianoglo: Peste 1.250 de funcționari publici câștigă peste 1 milion de lei anual.
Stoianoglo: Peste 1.250 de funcționari publici câștigă peste 1 milion de lei anual.

Potrivit lui, „exact asta reiese din „argumentele” partidului de guvernământ, care justifică salariile de milioane ale funcționarilor de stat și chiar ale angajaților obișnuiți”.

Deputatul Parlamentului, fostul procuror general al Moldovei Alexandru Stoianoglo, a scris pe rețelele sociale că, potrivit informațiilor apărute, doar în sectorul de stat al Moldovei peste 1.250 de persoane primesc mai mult de un milion de lei pe an, scrie logos-pres.md.

„În Europa nu există astfel de salarii”, a scris Stoianoglo. „Unul dintre funcționari, răspunzând în Parlament la întrebările despre salarii, a declarat: „Avem salarii la nivel european”.”

Deputatul nu consideră acest „argument” convingător. „Să oferim mai întâi servicii la nivel european. Să trăim cu realitățile zilei.”

Fostul procuror general se întreabă: de ce, în condițiile unui deficit bugetar uriaș, când țara are o nevoie acută de bani, nu se pot limita astfel de salarii, iar fondurile eliberate să fie direcționate către fondul de stat pentru cele trei funcții principale ale statului: educația, medicina și siguranța ordinii publice. Pentru oameni, nu pentru întreținerea aparatului birocratic.

Sursă
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