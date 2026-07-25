Stoianoglo: Integritatea candidaților trebuie verificată înainte de numire, nu după.

Moldova nu va avea o guvernare curată atât timp cât integritatea se verifică după depunerea jurământului, iar vulnerabilitățile nu sunt eliminate din start.

O astfel de opinie a exprimat deputatul Parlamentului, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, care s-a întrebat: „De ce aflăm despre problemele miniștrilor doar după numirea lor?”, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, scandalurile din jurul noilor miniștri și oprirea bruscă a concursului SIS pentru funcția de director general al TRM au arătat eșecul statului, care a desființat sistemul de verificare a integrității înainte de numirea oficialilor în funcții cheie.

„De ce s-a întâmplat astfel? Răspunsul este în lege”, a subliniat Alexandr Stoianoglo, amintind că la 18 decembrie 2008 Parlamentul a adoptat Legea nr. 271 privind verificarea persoanelor care ocupă funcții publice și a candidaților la funcții publice. Aceasta obliga SIS să verifice biografia candidaților, legăturile, averea și vulnerabilitățile acestora înainte de numire. Era un filtru anticorupție obligatoriu.

Momentul de cotitură a venit în perioada statului capturat. La 5 decembrie 2017, Curtea Constituțională a limitat aplicarea acestui mecanism în privința judecătorilor și candidaților la funcția de judecător. Ulterior, reformele politice au golit efectiv legea de conținut, transformând concluziile SIS în recomandări consultative.

„Cine a câștigat de pe urma acestui fapt? Exclusiv grupurile politice și oligarhice de influență. Ele au obținut posibilitatea de a promova favoriții, rudele și sponsorii lor în funcții de miniștri, conducători de agenții și secretari de stat, fără riscul de a primi un aviz negativ din partea serviciilor speciale”, a declarat deputatul Parlamentului, fostul procuror general.

El a remarcat că, în loc să elimine candidații dubioși înainte de numire, instituțiile de stat așteaptă investigațiile jurnalistice și se declară surprinse când izbucnește un nou scandal public.

„Nu va exista o putere curată în Moldova atâta timp cât integritatea este verificată după numire, nu înainte, iar vulnerabilitățile identificate nu sunt eliminate încă din faza de selecție a candidaților”, a afirmat Alexandr Stoianoglo.