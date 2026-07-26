În loc să ofere ajutor real oamenilor și economiei, puterea înmulțește birocrația și structurile ministeriale dedicate exclusiv gestionării milioanelor străine.

Această opinie a fost exprimată de deputatul Parlamentului, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, cazul întreprinderii MoldATSA a demonstrat că limba engleză de bază nu poate fi învățată în Moldova, iar pentru aceasta funcționarii sunt trimiși la Londra sau Singapore, cheltuind sute de mii de lei, ceea ce reprezintă o crimă.

Alexandr Stoianoglo a menționat că, în ultimii cinci–șase ani, Moldova a primit un ajutor extern colosal, în primul rând din partea Uniunii Europene. Însă societății nu i s-a explicat unde a ajuns o parte semnificativă a acestor fonduri. În schimb, la ministere și agenții au apărut numeroase structuri ocupate cu absorbția finanțării externe și implementarea unor proiecte dubioase.

El a subliniat că primii 270 de milioane de euro din pachetul de 1,9 miliarde au fost alocați nu pentru susținerea economiei, a afacerilor sau a infrastructurii sociale, ci pentru așa-numita „democratizare a societății”.

În spatele acestui concept se ascunde o risipă banală a banilor: traininguri interminabile, monitorizări, administrare, deplasări și alte cheltuieli secundare.

„În loc de ajutor real pentru oameni și economie, puterea înmulțește birocrația și structurile ministeriale ocupate exclusiv cu absorbția milioanelor altora”, a declarat deputatul Parlamentului, fostul procuror general.