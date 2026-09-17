Starîș a criticat în termeni duri reorganizarea CFM: Putea fi și mai rău, dar nu atât de pi**eț.

Proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a provocat discuții aprinse în Parlament.

Deputatul din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Constantin Starîș, a criticat atât inițiativa, cât și modul în care întreprinderea a fost gestionată în ultimii ani. În discursul său, parlamentarul a comparat situația actuală a CFM cu perioada 2001–2009, când PCRM se afla la guvernare, scrie agora.md.

Starîș a pus sub semnul întrebării argumentele privind necesitatea reorganizării întreprinderii și a presupus că transformarea CFM ar putea deveni „prima etapă ascunsă a privatizării”. În acest context, deputatul a criticat și abordarea Guvernului față de gestionarea proprietății de stat.

„Omul declară deschis că statul este, prin definiție, un manager prost și că, a priori, nu este capabil să-și gestioneze eficient activele”, a declarat Starîș, referindu-se la prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Deputatul PCRM a dat drept exemplu perioada 2001–2009, susținând că CFM obținea profituri considerabile, investea în infrastructură și în modernizarea materialului rulant, iar numărul angajaților și salariile erau mult mai mari decât în prezent.

„De aceea, nu dați vina de pe un cap bolnav pe unul sănătos. Nu statul își gestionează prost activele, ci voi, numiții voștri politici, așa-numiții manageri universali”, a remarcat Constantin Starîș.

Totodată, Starîș a recunoscut că o parte dintre problemele cu care se confruntă CFM pot fi explicate prin factori externi, inclusiv instabilitatea regională și războiul din Ucraina. Totuși, pentru a descrie amploarea problemelor actuale ale întreprinderii, parlamentarul a folosit o expresie obscenă.

Starîș a rostit-o în șoaptă și nu a fost sancționat de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul a făcut referire la o declarație anterioară a liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, care a reacționat dur după ce majoritatea parlamentară a respins inițiativa privind instituirea Zilei de Comemorare a Victimelor Violenței Domestice.

„Da, probabil că există și circumstanțe obiective. Există instabilitate regională și mondială, acțiuni militare. Da, în asemenea condiții putea fi mai rău. Dar nu într-atât de pi**eț, cum s-a exprimat la ședința trecută colegul Usatîi”, a declarat Starîș.

Potrivit proiectului adoptat în prima lectură, CFM urmează să fie reorganizată până la sfârșitul anului 2026 prin separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport. Întreprinderea va fi transformată în SA CFM-Infra, cu capital de stat de 100%, iar infrastructura feroviară va rămâne în proprietatea statului. Totodată, operatorii privați vor putea utiliza infrastructura pentru transportul de mărfuri contra cost și în condiții de acces nediscriminatoriu.