Starea de urgență în Moldova va fi monitorizată de Parlament

Puterea legislativă va exercita control parlamentar asupra activității organelor responsabile de gestionarea stării de urgență, iar durata acesteia va deveni mai flexibilă.

Aceste prevederi sunt incluse în proiectul de modificare a Legii privind gestionarea crizelor, adoptat astăzi în ședința plenară în lectura a doua, transmite logos-pres.md.

Modificările legislative stabilesc competențele comisiilor permanente ale Parlamentului, în special ale Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, care vor putea, în perioada stării de urgență, să analizeze activitatea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) și a organelor și instituțiilor de stat responsabile de reacția la criză și de redresarea post-criză.

Pe baza acestor analize, comisiile vor pregăti rapoarte care vor fi prezentate Parlamentului spre aprobare, iar ulterior puterea legislativă va putea recomanda Guvernului modificarea sau anularea totală ori parțială a deciziilor autorității executive adoptate de organele responsabile de gestionarea stării de urgență. Mecanismul de control parlamentar prevede ca toate actele, restricțiile și măsurile adoptate în condițiile stării de urgență să fie transmise Parlamentului în cel mult 72 de ore.

Comisiile parlamentare vor avea dreptul să verifice în orice moment legalitatea, necesitatea, proporționalitatea și caracterul temporar al acestor măsuri. După încetarea stării de urgență, Guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile adoptate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional.

La nivel național, coordonarea strategică a reacției la situațiile de criză este responsabilitatea Comisiei Naționale pentru Managementul Crizelor, iar coordonarea operativă revine instituției principale, în colaborare cu instituțiile auxiliare, sub controlul Centrului Național de Management al Crizelor.

Termenele stărilor de urgență au fost reduse

Noul act normativ prevede reducerea duratei regimului de pregătire sporită de la 60 la 30 de zile, precum și flexibilizarea duratei stării de urgență, permițând stabilirea acesteia pe o perioadă de la 30 până la 90 de zile, cu prelungiri ulterioare pe perioade succesive, care să nu depășească 60 de zile, dacă persistă circumstanțele care au determinat instituirea acesteia.

Guvernul este obligat, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să-și ajusteze actele normative în conformitate cu prevederile acesteia.

Aceasta va permite evitarea contradicțiilor și va asigura aplicarea unitară a legii, contribuind la certitudinea juridică și la funcționarea eficientă a mecanismelor de gestionare a crizelor. Modificările legislative vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.