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omniapres
7 Iulie 2026, 07:36
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Stamate: Închiderea maternității nu poate fi justificată prin pierderi financiare

Peste 5 000 de locuitori din raionul Ștefan Vodă au semnat, în doar câteva zile, o petiție împotriva închiderii secției de obstetrică și ginecologie din cadrul spitalului raional.

Stamate: Închiderea maternității nu poate fi justificată prin pierderi financiare.
Stamate: Închiderea maternității nu poate fi justificată prin pierderi financiare.

Fondatoarea Mișcării „Construim Încredere”, Olesea Stamate, susține că Ministerul Sănătății trebuie să țină cont de solicitarea oamenilor și să renunțe la această decizie.

Potrivit acesteia, în timpul unei vizite la Ștefan Vodă a discutat cu un grup de mame implicate în colectarea semnăturilor și a ajuns la concluzia că autoritățile nu au consultat suficient comunitatea, scrie omniapres.md.

„Concluzia mea e simplă: ministerul nu a ascultat vocea oamenilor din raion”, a declarat Stamate.

Fosta deputată consideră că argumentul potrivit căruia secția ar genera pierderi financiare nu este suficient pentru a justifica închiderea acesteia.

„Există raționamente mai importante decât banul. Nici școlile nu generează venit, dar le menținem. Pentru că sunt un serviciu public esențial. La fel și maternitatea”, a afirmat ea.

Olesea Stamate mai spune că Republica Moldova se confruntă deja cu probleme demografice și că închiderea unei maternități nu ar face decât să agraveze situația.

În final, aceasta a lansat un apel către Ministerul Sănătății să țină cont de cele peste 5.000 de semnături și să redeschidă secția de obstetrică și ginecologie din Ștefan Vodă.

Sursă
omniapres
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