Stamate, despre scandalul de la MoldATSA și banii UE: Cred că Delegația UE nu este tocmai fericită.

„Perchezițiile de la MoldATSA nu trebuie să rămână un simplu titlu de presă". Declarația a fost făcută de către fosta ministră a Justiției și ex-parlamentară, Olesea Stamate, în cadrul podcastului „Subiect incomod”.

Despre acest lucru relatează noi.md.

„MoldATSA nu e un accident izolat. E simptomul unui sistem: angajări fără concurs, salarii de lux și achiziții fragmentate special ca să ocolească licitația. Ancheta abia a început. Ce trebuie să urmeze:

1. Ancheta, dusă până la capăt. Nu demisii „de imagine”, ci răspundere reală — stabilită de procurori și judecători — indiferent cât de sus duc firele sau cât de aproape de putere sunt persoanele vizate.

2. Banii publici, recuperați integral. Nu „restituiri de bunăvoie” a câtorva sporuri, ci recuperarea întregului prejudiciu.

3. Răspundere politică, nu doar administrativă. Cine a numit, cine a girat numirile, cine a închis ochii — trebuie să dea socoteală public.

4. Reformă, nu peticire. Concursuri reale și grile de salarizare transparente în TOATE întreprinderile de stat, nu doar la MoldATSA.

Anticorupția se măsoară în dosare finalizate, nu în comunicate de presă. Asta așteptăm — și asta vom urmări (...)", a menționat Olesea Stamate.

Fosta parlamentară a mai adăugat că se așteaptă ca după perchezițiile CNA la MoldATSA să urmeze și alte acțiuni.

„Aș vrea să văd că urmează și altceva după aceste percheziții. Cazul acesta este strigător la cer și modul, în care s-au plătit niște suplimente la salariu, care depășesc de 4-5 ori salariul de bază. Mai mult decât atât, o persoană car nici măcar nu era la locul de muncă, dar se află, din câte se pare, peste hotare de 2 ani, era achitată și cu 4.000 de euro lunar dintr-un proiect european. Eu cred că Delegația UE nu este tocmai fericită după ce a aflat această informație. Sunt foarte multe semne de întrebare în situația respectivă și, evident, organele de anchetă trebuie să investigheze", a punctat Olesea Stamate.