Stamate a îndemnat PAS să reducă TVA-ul la combustibil: Dacă țara e în criză, acționați.

Fosta ministră a Justiției și ex-deputată Olesea Stamate s-a adresat deputaților PAS în legătură cu propunerea Guvernului de a declara stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic.

„Dacă recunoașteți că țara se află în criză, acționați!” — a declarat Stamate într-un mesaj publicat pe Facebook, transmite realitatea.md.

Potrivit ei, Parlamentul trebuie să adopte două decizii concrete: să reducă TVA la carburanți și să renunțe la majorarea accizelor și a TVA, planificată pentru anul 2027.

Stamate a atras atenția asupra efectului în lanț al creșterii prețurilor la carburanți asupra economiei.

„Fiecare leu în plus la pompă înseamnă transport mai scump, produse mai scumpe și servicii mai scumpe. În cele din urmă, oamenii plătesc pentru tot”, a declarat ea.

Fosta funcționară a criticat, de asemenea, dubla povară fiscală asupra populației, declarând că cetățenii nu pot fi impozitați de două ori din cauza aceleiași crize — mai întâi la pompă, iar apoi prin taxe majorate.

În ultimele zile, prețurile la carburanți au atins un nivel record. Astăzi, 22 septembrie, motorina costă 36,52 lei pe litru, iar benzina — 33,99 lei.