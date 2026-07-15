Stamate: 33.000 de lei pentru ai lor, iar angajații din domeniul culturii primesc salarii mici.

Fosta deputată PAS și fondatoarea mișcării Construim Încredere, Olesea Stamate, a criticat salariul unui tânăr angajat la Ministerul Culturii din Moldova, afirmând că plățile mari le primesc „oamenii lor”.

Vicepreședintele organizației de tineret PAS, Bogdan Zgherea, primea aproximativ 33.000 de lei pe lună, deși nu are studii superioare, transmite actualitati.md.

„Salarii indecente pentru ai lor. Ca de obicei. 33.000 de lei pe lună primește un tânăr, vicepreședintele organizației de tineret PAS, fără studii superioare, la Ministerul Culturii”, a declarat Olesea Stamate.

De asemenea, ea s-a adresat angajaților din domeniul culturii, care au studii de specialitate și o experiență îndelungată, întrebându-i despre nivelul veniturilor lor.

„Angajații din domeniul culturii din întreaga țară, cu studii superioare și ani de experiență, cât câștigați voi?” a remarcat Stamate.

Anterior, salariul lui Bogdan Zgherea a provocat un val de reacții în spațiul public. După discuțiile apărute, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat încetarea colaborării cu acesta și a declarat că contractul va fi reziliat înainte de termen.