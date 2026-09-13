Spatari, întrebat cum va resimți o profesoară noua politică fiscală: E fumătoare, merge la restaurant?.

Deputatul PAS Marcel Spatari, numit președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, a declarat că bugetarii din țară nu vor resimți prea puternic majorarea impozitelor, dacă nu au vicii.

La întrebarea cum se va descurca o profesoară cu salariul mediu, Spatari a menționat: „Totul depinde de preferințele ei: fumează sau nu, soțul ei face pariuri sau nu, merge sau nu la restaurant”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia neagră la TV8, scrie unimedia.info.

Pentru ca deputații să explice cum se va reflecta asupra locuitorilor Republicii Moldova noua politică fiscală, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, li s-a dat ca exemplu cazul unei profesoare din Capitală, cu un salariu lunar de 15.000 de lei.

„Să proiectăm noua politică fiscală pentru anul viitor asupra unor persoane concrete. Să ne imaginăm că doamna Elena se află în ianuarie 2027 și să încercăm să înțelegem cum anume se vor reflecta asupra ei noile prevederi ale legii, care vor duce la creșterea prețurilor din cauza majorării impozitelor pentru multe produse. Cum anume va resimți doamna Elena schimbările care au loc?”, a întrebat moderatoarea.

„Politica fiscală este un document foarte complex. Nu este vorba despre o singură decizie cu o singură consecință, aici sunt multe efecte. Totul depinde de preferințele doamnei Elena, profesoară: fumează sau nu fumează”, a menționat Marcel Spatari.

„Ea nu fumează, nu joacă jocuri de noroc, are un salariu mic și, din păcate, nu își poate permite multe”.

„Depinde dacă soțul ei face pariuri”, a continuat Spatari.

„Nu face. Doamna Elena este o locuitoare obișnuită a Republicii Moldova, la fel ca majoritatea cetățenilor. Ea cheltuiește o parte semnificativă din salariu pe produse alimentare, o altă parte — pe servicii comunale și întreținerea apartamentului, are și copii”, a menționat moderatoarea.

„Astăzi, doamna Elena primește un salariu de 15.000 de lei și suportă anumite cheltuieli de trai. Dacă vorbim despre coșul minim de consum, în urma consultărilor, iar acestea au fost foarte ample, s-a renunțat la ideea de a majora TVA-ul pentru toate produsele alimentare până la 20%, iar pentru multe produse de bază cota va rămâne la nivelul de 12%. În plus, există două produse — carnea de pui și ouăle, pentru care cota era de 20%, iar acum va fi redusă la 12%. Prin urmare, pentru coșul alimentar de consum efectul nu va fi foarte mare. În Republica Moldova există inflație în fiecare an, este posibil ca prețurile să crească. Dacă doamna Elena merge la restaurant, este posibil să observe acolo o mică majorare a prețurilor, însă, din nou, totul depinde de restaurant”, a explicat președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe.

„Adică, dacă doamna Elena merge la magazin după produse alimentare, nu va simți diferența?”, a întrebat moderatoarea.

„Depinde ce produse cumpără. Nu o va resimți atât de puternic. Dacă va merge la restaurant — o va resimți puțin mai mult”, a răspuns Spatari.

În acest context, Marcel Spatari mai afirmă că, după intrarea în vigoare a noii politici fiscale pentru anul 2027, locuitorii Moldovei cu pensii mici, care vor consuma mai multă carne de pui și ouă, își vor putea reduce cheltuielile.

„În urma consultărilor s-a decis reducerea TVA-ului pentru aceste două produse de la 20% la 12%, respectiv, vor scădea și prețurile”, a precizat deputatul.

Pe 10 septembrie, deputații PAS au aprobat în prima lectură proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Documentul prevede, printre altele, aplicarea TVA-ului de 20% la gaz și energie electrică.