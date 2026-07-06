Soția ministrului Finanțelor îi numește „analfabeți și needucați” pe criticii politicii fiscale.

Soția ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, Cornelia Gavriliță, i-a calificat drept „analfabeți și needucați” pe cei care critică proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Ulterior, aceasta și-a șters comentariul făcut la o postare pe Facebook.

Într-un comentariu publicat pe Facebook, Cornelia Gavriliță a afirmat că Guvernul este nevoit să promoveze politici „pe placul analfabeților și needucaților”, făcând referire la criticile aduse proiectului, informează unimedia.info.

„O să fie cine știe ce când strănepoții strănepoților noștri vor trebui să plătească deficitul nostru bugetar. La noi Guvernul trebuie să facă politici pe placul analfabeților și needucaților și restul oamenilor de pe Facebook cu zero cunoștințe în domeniile vizate”, a scris aceasta.

Ulterior, Cornelia Gavriliță a explicat care a fost contextul comentariului, precizând că l-a șters din cauza „interpretărilor greșite”.

„Ca să nu mai alimentez suplimentar hate-ul nejustificat. (...) Nu am nimic împotrivă la critica constructivă, la oamenii care și-au expus argumentat părerea, chiar dacă diferită. Nicidecum nu m-am referit la toți cetățenii țării , asta este absurd. Am vorbit strict despre cei care aleg înjurăturile în locul unei discuții civilizate.

În ultimile săptămâni am citit zeci de comentarii din partea unor oameni care nu pot lega două cuvinte în limba română, oameni care, clar, sunt departe de domeniile discutate, dar care pe Facebook își permit cu mare ușurință să înjure într-un mod grotesc și pe alocuri amenințător persoana pe care eu o respect, care îmi este drag și care eu știu că a muncit cu cele mai bune și sincere intenții pentru a mișca țara din loc. Am făcut un comentariu sarcastic spunând că probabil pe placul la așa oameni (care înjură fără oricare alt argument) ar trebui să fie făcute politicile în țară. În rest, fiecare alege să interpreteze și să generalizeze după propriile convingeri”, a menționat aceasta.

Menționăm că reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor a stârnit un val puternic de critici în societate și în cercurile de experți.