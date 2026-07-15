Socialiștii cer demisia conducerii ASP după situația cu permisele de conducere.

Deputata Partidului Socialiștilor, Ala Ursu-Antoci, l-a îndemnat pe candidatul la funcția de prim-ministru, Viorel Tofan, să nu-l păstreze în funcția de director al Agenției Servicii Publice (ASP) pe Mircea Eșanu.

De asemenea, l-a rugat să nici nu-l numească în funcții în viitorul Guvern.

Potrivit deputatei, în subdiviziunea ASP responsabilă de susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere funcționează un sistem de corupție. Ea susține că unii candidați sunt intenționat împiedicați să promoveze examenul practic, pentru ca ulterior să li se ceară mită pentru obținerea permisului de conducere, scrie rupor.md.

Ala Ursu-Antoci a criticat, de asemenea, sistemul de programare online la examene, afirmând că la Chișinău și Bălți așteptarea pentru examenul practic este între 45 și 60 de zile, iar o astfel de situație, în opinia ei, este creată artificial.

În plus, deputata a amintit că anterior autoritățile au anulat aproape 700 de permise de conducere obținute fraudulos în subdiviziunile ASP din Bălți și Edineț. În opinia ei, după aceasta conducerea instituției ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea și să demisioneze.

Directorul ASP, Mircea Eșanu, nu a comentat încă acuzațiile aduse.