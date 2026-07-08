Socialiștii au cerut majorarea salariilor profesorilor și educatorilor cu 30%.

Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a îndemnat Guvernul să majoreze salariile profesorilor, cadrelor didactice universitare și educatorilor din instituțiile preșcolare cu 30%, ajustându-le la nivelul mediu din economie.

Miercuri, în cadrul unui briefing, el a declarat că „într-un stat normal, ale cărui conducători se gândesc la viitorul țării, resursele sunt investite în educație și știință”, transmite infotag.md.

În opinia sa, „această practică nu este aplicată în Moldova, unde autoritățile plătesc membrilor loiali ai partidului de guvernământ sau rudelor salarii de mii de lei, fără să se înțeleagă pentru ce”.

Potrivit lui Odnostalco, „în bugetul țării există bani, dar doar pentru cei apropiați”.

„Nivelul actual al salariilor angajaților din domeniul didactic nu corespunde nici realităților economice, nici importanței profesiei de profesor. În timp ce conducătorii unor instituții și agenții de stat primesc peste 120.000 de lei pe lună, iar veniturile lor anuale se măsoară în milioane, profesorii sunt nevoiți să facă față creșterii prețurilor la produse, servicii comunale și medicamente, având salarii mult mai mici”, a constatat el.

Socialistul este convins că majorarea salariilor cadrelor didactice „trebuie privită nu ca o cheltuială, ci ca o investiție în viitorul Moldovei, care va ajuta la atragerea tinerilor specialiști în domeniul educației”. Totodată, el nu a indicat sursele de finanțare pentru realizarea propunerii sale.