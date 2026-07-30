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Infotag.md logoInfotag
30 Iulie 2026, 17:20
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Slusari: Nu urmăresc o funcție, dar nici nu fug de responsabilitate

Director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, a declarat că este pregătit să conducă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Slusari: Nu alerg după o funcție, dar nici nu fuge de responsabilitate.
Slusari: Nu alerg după o funcție, dar nici nu fuge de responsabilitate.

Aceasta dacă viziunea sa de dezvoltare a sectorului va coincide cu poziția prim-ministrului.

El a declarat cu o zi înainte, în direct la Jurnal TV, că „nu își dorește să obțină un post, dar este pregătit să își asume responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru sectorul agrar”, transmite infotag.md.

Potrivit lui Slusari, deocamdată nu au avut loc negocieri cu prim-ministrul Vasile Tofan privind o eventuală numire. Anterior, Asociația i-a propus candidatura pentru funcția de ministru.

„Dacă opiniile mele vor coincide cu viziunea prim-ministrului și a Guvernului, dacă vom ajunge la o înțelegere pentru promovarea unui alt model de agricultură, cu accent pe susținerea fermierilor micro, mici și mijlocii, atunci se vor putea discuta chestiunile tehnice”, a subliniat Slusari.

El consideră necesară schimbarea abordării privind dezvoltarea agriculturii, acordând mai multă atenție gospodăriilor mici și mijlocii, care „au nevoie de un sprijin mai mare din partea statului”.

„Ministerul Agriculturii rămâne fără o conducere deplină în cea mai responsabilă perioadă, campania activă de recoltare. Are întârzieri pe mai multe direcții: în chestiunile legate de integrarea europeană, plata subvențiilor pentru agricultori, implementarea programelor de susținere a fermierilor și luarea deciziilor necesare”, a menționat Slusari.

Sursă
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