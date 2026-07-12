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12 Iulie 2026, 08:49
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Slusari: Nu împărtășesc opinia că Munteanu a vrut să facă ordine, dar nu i s-a permis

Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, a comentat demisia lui Alexandru Munteanu.

Slusari: Nu împărtășesc opinia că Munteanu a vrut să facă ordine, dar nu i s-a permis.
Slusari: Nu împărtășesc opinia că Munteanu a vrut să facă ordine, dar nu i s-a permis.

„Nu împărtășesc opinia că premierul, ca un erou, a vrut să facă ordine peste tot. Comisarul Cattani a venit la președinte și, dintr-odată, i s-a spus „nu”, iar el s-a supărat și a plecat”, a declarat Slusari într-o emisiune.

Slusari a adăugat că nu poate fi de acord cu întrebarea simplistă care apare în acest caz: „Dar cine a împiedicat timp de 8 luni?”.

„A existat plenitudinea puterii, ești prim-ministru, potrivit Constituției ai toate atribuțiile. Dacă cineva te-a ținut neoficial legat de mâini și de picioare, atunci ieși și spune: „Vreau să fac cutare și cutare, dar nu mi se permite». Dacă nu ai putut spune asta timp de opt luni, spune măcar atunci când ai plecat.”

„Nu am văzut lupta lui pentru curățarea întreprinderilor de stat. Ceea ce s-a întâmplat la întreprinderile de stat, la MoldATSA, nu a fost descoperit nici de prim-ministru, nici de organele de control, nici de președinte, nici de deputați, ci de câțiva jurnaliști”, a adăugat Slusari.

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