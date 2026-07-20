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omniapres.md logoomniapres
20 Iulie 2026, 16:13
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Slusari, despre cererea Energocom de majorare a tarifelor: Indicația a venit de sus

Fostul membru al Consiliului de Administrare al Energocom, Alexandru Slusari, a declarat că cererea de majorare a tarifului la gaz a fost trimisă către ANRE fără a fi discutată.

Slusari, despre cererea Energocom de majorare a tarifelor: Indicația a venit de sus.
Slusari, despre cererea Energocom de majorare a tarifelor: Indicația a venit de sus.

Potrivit lui, decizia a fost luată la indicația superiorilor.

În cadrul emisiunii difuzate pe canalul Cinema 1, Slusari a povestit despre evenimentele din ziua în care Energocom a depus cererea la ANRE. Potrivit lui, până în a doua jumătate a zilei, problema majorării tarifelor nu a fost discutată deloc, scrie omniapres.md.

„La ora două după-amiaza am avut o convorbire telefonică cu directorul interimar al Energocom. Am discutat mai multe subiecte, inclusiv scandalul salariilor, dar niciun cuvânt despre tarife”, a declarat Slusari.

Potrivit lui, aproximativ trei ore mai târziu, directorul a luat din nou legătura cu el și i-a comunicat că cererea de majorare a tarifelor va fi trimisă la ANRE.

„A spus că calculele sunt deja pregătite și că în aceeași zi va fi depusă cererea. Poziția mea a fost categorică: opriți-vă! Dacă cererea a fost deja trimisă – retrageți-o. Dacă nu a fost trimisă – nici nu vă gândiți să faceți asta”, a povestit fostul membru al Consiliului.

Slusari susține că a cerut convocarea urgentă a unei ședințe a Consiliului de Administrație și consideră că procedura internă a fost încălcată grav.

„Pe această temă nu a existat nici cea mai mică discuție. A fost o încălcare gravă și flagrantă a procedurii, care nu s-a întâmplat niciodată în ultimii trei ani”, a spus el.

Răspunzând la întrebarea cine a insistat pentru depunerea cererii, Slusari a declarat că din conversația cu directorul a înțeles că decizia nu a fost luată de conducerea companiei.

„Din cuvintele directorului am înțeles că indicația a venit de sus. Nu vreau să spun de la cine anume. Presupun că de la Ministerul Energiei, dar nu am dovezi”, a menționat el.

Fostul membru al Consiliului a admis, de asemenea, că întreaga situație ar fi putut fi o acțiune intenționată.

„Până nu găsesc o altă explicație, voi considera că cineva din interior a vrut să organizeze o diversiune. Modul în care s-a întâmplat totul a cauzat un prejudiciu enorm autorităților”, a declarat Slusari.

El a adăugat că a avertizat colegii: dacă cererea nu va fi retrasă, își va da demisia.

„Aceasta a fost linia mea roșie. Standardele de transparență cu care am venit la Energocom au fost încălcate și nu puteam să accept asta”, a concluzionat Alexandru Slusari.

În prezent, Ministerul Energiei și conducerea Energocom nu au comentat public declarațiile fostului membru al Consiliului de Administrație.

Sursă
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