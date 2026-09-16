Serviciile consulare vor fi oferite în format „ghișeu unic”.

În Republica Moldova va fi lansat sistemul informațional e-Consulat pentru modernizarea și perfecționarea procedurilor de prestare a serviciilor consulare pentru cetățenii din diaspora.

Hotărârea privind crearea noului sistem a fost aprobată astăzi de Guvern.

Sistemul informațional va permite integrarea tuturor serviciilor consulare prestate de instituțiile serviciului diplomatic într-un spațiu virtual unic, după modelul „ghișeului consular electronic unic”, transmite logos-pres.md.

După cum a subliniat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, prezentând proiectul de hotărâre, lansarea sistemului va acoperi cu servicii consulare aproximativ 1 milion de cetățeni ai Moldovei aflați în străinătate.

Potrivit acestuia, în ultimele luni sistemul a fost supus testării-pilot și a fost perfecționat. Prim-ministrul Vasile Tofan a menționat că resursa va spori eficiența prestării serviciilor pentru diasporă.

„Am utilizat servicii consulare la Kiev, Boston, Amsterdam și Bruxelles – a spus el. – Mai avem încă multe de făcut în acest domeniu. Am obținut îmbunătățiri semnificative și sper că noul sistem e-Consulat va face serviciile mai rapide și mai eficiente”.

Administrarea, mentenanța tehnică și dezvoltarea ulterioară a sistemului informațional e-Consulat vor fi asigurate din și în limitele mijloacelor financiare alocate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, prevăzute de legea anuală a bugetului, precum și din alte surse, în conformitate cu legislația.