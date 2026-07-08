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hotnews.ro logohotnews
8 Iulie 2026, 08:34
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Serbia, către Moldova și alte țări candidate la UE: Nu trebuie să așteptați minuni

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a exprimat scepticismul privind perspectivele unei extinderi rapide a Uniunii Europene. Acest lucru l-a declarat marți, la conferința țărilor candidate la aderarea la UE.

Serbia, către Moldova și alte țări candidate la UE: Nu trebuie să așteptați minuni.
Serbia, către Moldova și alte țări candidate la UE: Nu trebuie să așteptați minuni.

În prezent, nouă țări au statut de candidat la aderarea la UE: Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina. Kosovo a depus și ea o cerere, însă încă nu a primit oficial statutul de țară candidat, informează hotnews.ro.

Vorbind la o conferință, liderul sârb a declarat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne cea mai bună opțiune pentru aceste țări, însă în următorii ani nu trebuie să ne așteptăm la o extindere masivă a comunității.

„Nu trebuie să așteptăm minuni sau o extindere masivă a UE în următorii ani”, a spus Aleksandar Vučić.

Potrivit Reuters, dintre țările din Balcanii de Vest, doar Muntenegru speră să adere la Uniunea Europeană până în 2028. Albania a accelerat, de asemenea, procesul de integrare europeană. În același timp, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo rămân în urmă.

Ucraina susține „un val cât mai larg de extindere”

Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, care a fost copreședinte al evenimentului împreună cu președinta Parlamentului Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să accelereze procesul de extindere pentru a preveni politica agresivă a Rusiei.

„Noul val de extindere trebuie să fie cât mai larg și cât mai puternic, pentru ca procesul de creare a Europei să fie în sfârșit finalizat – o Europă unită și indivizibilă, o Europă puternică și invulnerabilă”, a spus el.

În cazul Moldovei și Ucrainei, Uniunea Europeană a deschis oficial în iunie primul cluster de negocieri.

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