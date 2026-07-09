Șeful SIS: Influența Rusiei în Moldova se face prin actori politici recrutați și promovați și prin „soft power”.

Moscova încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova prin două mecanisme principale, susține directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața.

Potrivit lui, primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierei, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea „soft power”, prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei, transmite ipn.md.

Într-un interviu directorul SIS a explicat că fomarea elitelor presupune o activitate de recrutare și susținere a unor persoane identificate de serviciile speciale ruse. Acestea ar fi sprijinite cu resurse informaționale și alte instrumente necesare pentru a avansa în viața politică și pentru a deveni actori cu putere de decizie.

„Serviciile speciale ale Federației Ruse identifică, recrutează, după care cultivă sau plantează persoana în anumite medii și îi oferă resursele necesare astfel încât să devină un actor politic cu o anumită influență”, a declarat directorul SIS.

A doua metodă descrisă de Musteața ține de ceea ce este numit „soft power”, prin care influența este exercitată indirect, prin intermediul unor structuri, cum ar fi cele bisericești, sau prin alte persoane care promovează interesele Moscovei.

„Anumiți actori politici, fiind finanțați ilegal de către Federația Rusă, acționează în interesele Federației Ruse, adoptând anumite decizii care sunt în detrimentul securității noastre”, a afirmat Alexandru Musteața.

Directorul SIS a vorbit și despre modalitățile prin care ar fi transferați banii utilizați pentru astfel de operațiuni. Potrivit lui, dacă anterior erau folosite scheme prin companii offshore și operațiuni de spălare a banilor, în prezent criptomonedele au devenit unul dintre principalele instrumente utilizate pentru finanțarea acțiunilor de influență.

Alexandru Musteața a precizat că documentarea acestor activități este un proces continuu, deoarece metodele utilizate pentru transferul și ascunderea banilor se schimbă constant. În acest sens, Republica Moldova cooperează cu servicii de informații și instituții partenere din alte state, întrucât fondurile circulă prin mai multe jurisdicții înainte de a ajunge la destinatari.