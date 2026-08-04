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tvrmoldova.md logotvrmoldova
4 August 2026, 08:36
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Secretar de stat, despre vizita delegației afgane: Este la cererea mediului de afaceri

Accesul reprezentanților delegației afgane în Moldova a fost asigurat în baza unei solicitări semnate de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, și înaintate către Ministerul Afacerilor Externe.

Secretar de stat, despre vizita delegației afgane: Este la cererea mediului de afaceri.
Secretar de stat, despre vizita delegației afgane: Este la cererea mediului de afaceri.

Despre acest lucru a declarat un funcționar pentru publicația Ziarul de Gardă, precizând că a acționat în interesul agenților economici din Republica Moldova.

Potrivit lui Șarban, Moldova nu a transmis o invitație oficială autorităților afgane. El a explicat că a semnat doar o adresare către MAE, solicitând sprijin pentru intrarea a trei persoane, adică eliberarea vizelor de intrare.

„Acest lucru a fost necesar ca ei să vină și să se întâlnească cu agenții economici moldoveni. Producătorii de mijloace de protecție a plantelor, pe care noi îi avem doar trei, încearcă să-și dezvolte activitatea și, după cum ne-au explicat, deja lucrează cu Uzbekistanul, iar acum au vrut să pătrundă și pe piața Afganistanului. Din partea afgană există o regulă: dacă pentru prima dată importă produse dintr-o anumită țară, reprezentanții lor trebuie să vină oficial, să ia cunoștință de producție, iar abia apoi să înceapă colaborarea economică”, a explicat Șarban.

El a adăugat că obținerea vizelor pentru delegația afgană a decurs în mai multe etape.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat anterior că delegația Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize pentru intrarea în țară, însă a subliniat că vizita nu prevede contacte oficiale cu autoritățile moldovenești și nu înseamnă o schimbare a poziției Chișinăului față de regimul talibanilor.

În același timp, presa afgană a prezentat o altă versiune a evenimentelor. Potrivit acestora, delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei din Afganistan, condusă de viceministrul Mavlavi Sadr Azam Usmani, se află în Republica Moldova în perioada 2-7 august, la „invitația oficială” a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova.

Autoritățile de la Chișinău au început verificarea circumstanțelor privind eliberarea vizelor și organizarea vizitei.

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