Scăderea nivelului Nistrului a stârnit controverse în Parlament: Este de vină Ucraina sau seceta?

Disputele au izbucnit pe fondul avertismentelor hidrologilor privind scăderea critică a nivelului apei în râu și a îngrijorărilor că situația s-ar putea înrăutăți în zilele următoare, transmite tvrmoldova.md.

Nivelul fluviului Nistru este în scădere pe fondul secetei și al diminuării debitelor de apă. Hidrologii au emis deja avertizări Cod Galben și Portocaliu de scurgere redusă, iar specialiștii avertizează că situația trebuie monitorizată atent deoarece Nistru e principala sursă de apă pentru Chișinău. Opoziția parlamentară de la Chisinau susține că o parte din responsabilitate ar aparține Ucrainei.

Opoziția parlamentară consideră că o parte din responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă revine Ucrainei.

„Problema de pe Nistru este cauzată în primul rând de ceea ce face Ucraina în nordul țării. Noi știm acest lucru, iar acum este vorba exclusiv despre aspecte tehnice”, a declarat deputatul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon.

„Problema există cu adevărat. Totuși, dacă este rezultatul unui acord sau o provocare din partea Ucrainei, urmează să se stabilească”, a spus deputatul independent Vasile Tarlev.

„Dacă vorbim despre apă, aceasta este cea mai mare problemă. Ei ne creează și probleme ecologice serioase — o adevărată catastrofă ecologică. Și nivelul apei scade. Trebuie să vorbim despre asta cinstit”, a menționat deputatul partidului „Democrația Acasă” Alexandru Verșinin.

„Ei cântă în orchestra Kremlinului, totul vine de acolo. Este parte din același set de mesaje din partea Kremlinului: să acuze Ucraina și să speculeze pe situația din jurul Nistrului. Este vorba despre un fenomen natural — seceta. În Carpați nu a plouat. Rezervoarele depind de precipitațiile din Carpați. Rezervele de apă scad, iar acest lucru se reflectă inevitabil și asupra nivelului apei în Nistru”, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat despre un presupus acord secret conform căruia Republica Moldova ar fi cedat Ucrainei atribuții de gestionare a unei părți din bazinul hidrografic al Nistrului. Totuși, nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale.

Ministerul Mediului și alte instituții de stat au negat existența unui astfel de document și au afirmat că scăderea nivelului apei în Nistru este cauzată de condițiile hidrologice și de seceta din regiune.