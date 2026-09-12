Șarban: Vizita talibanilor a fost legată de exportul capcanelor cu feromoni din Moldova.

În Parlament a fost din nou ridicată problema vizitei reprezentanților talibanilor în Republica Moldova.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a declarat că partea moldovenească a facilitat doar stabilirea unor contacte comerciale între un producător local de produse fitosanitare și importatori afgani, transmite logos-pres.md.

„Vreau să vă asigur de un lucru: tot ce s-a făcut a fost făcut în interesul producătorului din Republica Moldova. Este vorba despre un producător de produse fitosanitare, pot preciza că este vorba despre capcane cu feromoni. Acesta exportă în Uzbekistan, iar acolo, din câte am înțeles, afganii importă, adică au intermediari. Acest agent economic autohton s-a adresat Ministerului Agriculturii cu solicitarea respectivă. Toate acestea le-am transmis atât procuraturii, cât și comisiei de anchetă care a fost creată. Totul a fost absolut transparent”, a declarat Vasile Șarban.

Secretarul de stat a precizat că ministerul nu a transmis o invitație autorităților afgane, ci s-a adresat altor instituții cu solicitarea de a examina posibilitatea eliberării vizelor.

„Vă asigur că invitația nu a venit din partea Ministerului Agriculturii către așa-numitele autorități ale Afganistanului. Din partea Ministerului Agriculturii, cu semnătura mea, a fost transmis un demers către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră, cu solicitarea de a examina posibilitatea eliberării acestor vize. Aici nu vorbim despre relații între instituții, despre relații diplomatice. Aici am facilitat pur și simplu stabilirea unor relații între agenți economici, exclusiv comerciale”, a spus Șarban.

Amintim că, la începutul lunii august, Republica Moldova a eliberat vize membrilor unei delegații a Ministerului Agriculturii, Irigației și Zootehniei din Afganistan. Potrivit MAE, vizita a fost inițiată în contextul negocierilor dintre producătorii agricoli locali și Ministerul Agriculturii privind posibilul export de produse agricole în Afganistan, cu titlu umanitar. După apariția în presă a informației despre vizită, Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor eliberării invitației și a vizelor de intrare.