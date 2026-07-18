theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
18 Iulie 2026, 09:02
12 273
Copiază linkul
Link copiat

Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern

Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern. Despre aceasta a declarat Maia Sandu în timpul discuțiilor cu jurnaliștii la summitul „Ucraina – Europa de Sud-Est” de la Kiev.

Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern.
Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern.

Potrivit președintei, „Moldova desfășoară reforme dificile și nepopulare și, prin urmare, uneori apare necesitatea reînnoirii componenței Guvernului”, transmite infotag.md.

„Sperăm că săptămâna viitoare Parlamentul va aproba noul Guvern. În același timp, nu vor exista schimbări în politica externă. Prioritatea noastră rămâne integrarea europeană”, a asigurat Sandu.

Ea speră ca noul Guvern „să lucreze și mai insistent la accelerarea reformelor necesare pentru aderarea la UE – multe reforme dificile au fost deja începute și trebuie duse la bun sfârșit”.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici