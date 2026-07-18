18 Iulie 2026, 09:02
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Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern
Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern. Despre aceasta a declarat Maia Sandu în timpul discuțiilor cu jurnaliștii la summitul „Ucraina – Europa de Sud-Est” de la Kiev.
Potrivit președintei, „Moldova desfășoară reforme dificile și nepopulare și, prin urmare, uneori apare necesitatea reînnoirii componenței Guvernului”, transmite infotag.md.
„Sperăm că săptămâna viitoare Parlamentul va aproba noul Guvern. În același timp, nu vor exista schimbări în politica externă. Prioritatea noastră rămâne integrarea europeană”, a asigurat Sandu.
Ea speră ca noul Guvern „să lucreze și mai insistent la accelerarea reformelor necesare pentru aderarea la UE – multe reforme dificile au fost deja începute și trebuie duse la bun sfârșit”.