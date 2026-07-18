Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern

Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern. Despre aceasta a declarat Maia Sandu în timpul discuțiilor cu jurnaliștii la summitul „Ucraina – Europa de Sud-Est” de la Kiev.

Sandu: Sperăm ca săptămâna viitoare Parlamentul să aprobe noul Guvern.