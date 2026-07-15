Sandu: Prioritatea noului Guvern al Moldovei rămâne integrarea europeană.

Președintele Moldovei, Maia Sandu, a asigurat că viitorul Guvern va acorda prioritate aderării țării la Uniunea Europeană.

Despre aceasta a declarat ea la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, transmite eurointegration.com.ua.

Sandu a afirmat că în prezent Moldova desfășoară „reforme dificile și nepopulare” și, după cum a spus, atunci când țara face astfel de reforme, uneori apare necesitatea reînnoirii componenței Guvernului.

„Sperăm că săptămâna viitoare Parlamentul va aproba noul Guvern. În același timp, nu vor exista schimbări în politica externă. Prioritatea noastră rămâne integrarea europeană”, a asigurat președintele Moldovei.

Ea se așteaptă ca noul Guvern să lucreze și mai insistent la accelerarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Am început deja reforme dificile și trebuie să le ducem la bun sfârșit”, a adăugat Sandu.