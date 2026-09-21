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ziua.md logoziua
21 Septembrie 2026, 20:01
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Sandu le-a cerut cetățenilor să aibă răbdare: Nu va fi ușor, dar vom trece și peste această iarnă

Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să dea dovadă de răbdare și rezistență, întrucât iarna care urmează nu va fi ușoară.

Sandu le-a cerut cetățenilor să aibă răbdare: Nu va fi ușor, dar vom trece și peste această iarnă.
Sandu le-a cerut cetățenilor să aibă răbdare: Nu va fi ușor, dar vom trece și peste această iarnă.

Despre aceasta ea a declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice, relatează ziua.md.

Șefa statului a recunoscut că perioada următoare va fi dificilă, însă și-a exprimat încrederea că Republica Moldova va putea trece și peste această iarnă.

„Știu că v-am cerut răbdare și putere și iarna trecută, și acum doi ani. Dar știu, de asemenea, că împreună am depășit și dificultăți mai grave, pentru că ne pasă de țara noastră. Nu vă voi spune că va fi ușor, dar sunt sigură că vom trece și peste această iarnă și vom continua să sprijinim familiile, în special pe cele mai vulnerabile”, a declarat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, Guvernul trebuie să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe parcursul întregului sezon rece.

„Compensațiile vor ține cont de dinamica tarifelor și de gradul de vulnerabilitate al fiecărei gospodării”, a precizat ea.

Președinta a mai comunicat că autoritățile vor oferi informații despre măsurile pe care cetățenii le pot lua pentru a economisi energie, precum și despre modul în care trebuie să acționeze în cazul unor deconectări temporare de energie electrică, gaze sau încălzire.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului Suprem de Securitate au decis introducerea unui nou regim de urgență în energetică.

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