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15 Iulie 2026, 15:18
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Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei, organizată la invitația președintelui ucrainean, Vladimir Zelenski.

Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge.
Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge.

La eveniment au fost prezenți și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni, transmite stiri.md.

În discursul său, șefa statului a adus un omagiu rezistenței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina.

„În fiecare zi, lumea este martora unui lucru extraordinar. Vedem ucraineni care aleg curajul în locul fricii”, a declarat Maia Sandu, evocând eforturile medicilor, salvatorilor și militarilor ucraineni în contextul războiului.

Președinta a subliniat că cetățenii Republicii Moldova rămân solidari cu Ucraina și și-a exprimat încrederea în victoria acesteia.

„Oamenii din Republica Moldova sunt alături de voi, cu admirație, cu compasiune și cu o solidaritate de neclintit. Și nu vom înceta niciodată să credem că Ucraina va învinge, iar binele va triumfa asupra răului”, a afirmat șefa statului.

În încheierea discursului, Maia Sandu le-a mulțumit ucrainenilor pentru apărarea valorilor democratice și a libertății. „Vă mulțumim că ne reamintiți ce înseamnă să lupți pentru libertate. Vă mulțumim că arătați lumii că bombele nu pot transforma demnitatea în supunere”, a spus aceasta.

Vizita președintei la Kiev continuă cu participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, unde liderii vor discuta despre situația de securitate din regiune, sprijinul acordat Ucrainei și parcursul european al statelor candidate.

Deplasarea are loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup format din peste 30 de state care susțin eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina, precum și pentru prevenirea unor noi acte de agresiune.

Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge

Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge

Sandu, la Kiev: Nu vom înceta să credem că Ucraina va învinge

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