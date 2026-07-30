Sandu: Europa trebuie să răspundă cu unitate și hotărâre, războiul Rusiei nu cunoaște frontiere

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Federației Ruse asupra regiunilor Ucrainei.

Șefa statului a declarat că consolidarea spațiului aerian al Ucrainei este calea spre securitatea Europei și spre instaurarea păcii, transmite infotag.md.

„Noaptea trecută au fost atacate Kievul, Dnipro, Krivoi Rog și Liov. Republica Moldova susține Ucraina”, a declarat președintele.

Sandu a condamnat, de asemenea, încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu o rachetă rusească.

„Europa trebuie să răspundă prin unitate și hotărâre. Războiul Rusiei nu cunoaște limite. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu o rachetă rusească demonstrează că, cât timp continuă agresiunea Moscovei, nimeni în Europa nu se află în deplină siguranță. Exprimăm deplina noastră solidaritate cu Polonia. Europa trebuie să răspundă prin unitate și hotărâre”, consideră președintele Republicii Moldova.

În noaptea de joi, 30 iulie, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone. După cum a informat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul nopții Ucraina a fost atacată cu 70 de rachete și 280 de drone. Au fost vizate Kievul, regiunea Kiev, regiunile Dnipropetrovsk, Poltava și Liov. De asemenea, atacurilor au fost supuse regiunile Harkov, Nikolaev, Sumî și alte câteva regiuni. În Liov au fost distruse clădiri cu mai multe etaje, există morți, iar în Kiev și în regiunea Dnipropetrovsk sunt persoane rănite. Se cunoaște despre opt persoane decedate.