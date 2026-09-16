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unimedia.info logounimedia
16 Septembrie 2026, 12:20
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Sandu, despre reforma justiției: Am întârziat, dar avem rezultate

Președinta Maia Sandu participă astăzi la Chișinău, la cel de-al optulea forum „Reforma justiției și lupta împotriva corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Sandu, despre reforma justiției: Am întârziat, dar avem rezultate.
Sandu, despre reforma justiției: Am întârziat, dar avem rezultate.

„În 2021, am declarat corupția drept o amenințare gravă la adresa securității statului și am început discuțiile privind evaluarea externă ca principalul instrument de eradicare a corupției din sistemul justiției. A urmat apoi un proces îndelungat de consultări.

Evaluarea externă continuă deja de câțiva ani — mult mai mult decât ne-am fi dorit. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem mult în urmă în evaluarea procurorilor. Am văzut că vettingul nu este perfect, însă nu există un proces mai bun. (...)

În pofida tuturor nemulțumirilor, dificultăților și întârzierilor, cred că putem afirma că vedem deja primele rezultate ale eforturilor noastre comune.

Sistemul justiției, în pofida tuturor problemelor sale, arată mult mai bine decât în 2019, când am organizat primul astfel de forum. Acest lucru este confirmat și de sondaje: încrederea oamenilor în sistemul justiției este în creștere.

Realizăm schimbările în strânsă coordonare cu UE. Uniunea Europeană urmărește foarte atent toate deciziile pe care le luăm în acest domeniu. Construirea statului de drept este cea mai mare obligație a noastră”, a declarat Maia Sandu, citată de unimedia.info.

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