Sandu, despre amalgamarea primăriilor: Nu facem reforma de dragul reformei.

„Nu realizăm reforma de dragul reformelor, ci pentru a obține rezultate care să le ofere oamenilor încredere”, le-a declarat Maia Sandu primarilor localităților care participă la procesul de amalgamare voluntară.

Potrivit președintei, localitățile au nevoie de administrații mai puternice, bugete suficiente și servicii publice care să răspundă nevoilor locuitorilor, scrie realitatea.md.

Sandu a luat cuvântul pe 15 septembrie, la prima ședință a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova.

„Știu că amalgamarea voluntară a presupus negocieri îndelungate, dialog permanent cu locuitorii și identificarea unor soluții acceptabile pentru comunitățile participante. V-ați asumat responsabilitatea de a conduce un proces complex, dar necesar, deoarece avem nevoie de sate și orașe prospere, de infrastructură bine planificată și de servicii publice adaptate nevoilor reale”, a declarat președinta.

Potrivit Maiei Sandu, autoritățile trebuie să stabilească clar prioritățile și să direcționeze resursele spre soluționarea celor mai stringente probleme ale comunităților, inclusiv cele legate de lipsa aprovizionării cu apă și canalizării, starea drumurilor și insuficiența altor servicii necesare.

„Trebuie să stabilim cu atenție prioritățile și să folosim resursele acolo unde este cel mai important. Pentru aprovizionarea cu apă și canalizare, drumuri mai bune și serviciile necesare de care prea multe localități duc lipsă”, a spus Sandu.

Președinta a explicat că reforma este necesară și din cauza reducerii populației în localități, care a dus la diminuarea veniturilor administrațiilor locale.

„Moldova, localitățile noastre au pierdut o parte semnificativă a populației, deoarece nivelul de trai nu a corespuns așteptărilor oamenilor, nu era la același nivel cu standardele pe care le găseau în alte locuri. Această reducere a populației a dus la diminuarea veniturilor locale, ceea ce a creat o problemă care trebuie oprită, trebuie să punem capăt acestei tendințe”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a declarat că localitățile amalgamate vor avea mai multe oportunități de a atrage și realiza proiecte mari.

„Avem nevoie de structuri corespunzătoare de administrație publică, asigurate cu bugete necesare. Acesta este obiectivul reformei administrativ-teritoriale, Guvernul se concentrează pe dezvoltarea locală. Localitățile amalgamate au mai multe șanse să realizeze proiecte mari în beneficiul cetățenilor”, a spus ea.

Totodată, Sandu a subliniat că descentralizarea este imposibilă fără resurse financiare suficiente pentru autoritățile locale.

„Trebuie să creăm condiții și să oferim autorităților locale competențe, precum și resursele necesare. Descentralizarea are sens doar dacă este însoțită de resursele necesare, localitățile trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de oportunitățile oferite de Planul de creștere pentru Moldova. Doar dacă vom depune eforturi în această direcție, vom putea crește nivelul de trai”, a adăugat președinta.