theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
15 Septembrie 2026, 15:21
11 067
Copiază linkul
Link copiat

Sandu, despre amalgamarea primăriilor: Nu facem reforma de dragul reformei

„Nu realizăm reforma de dragul reformelor, ci pentru a obține rezultate care să le ofere oamenilor încredere”, le-a declarat Maia Sandu primarilor localităților care participă la procesul de amalgamare voluntară.

Sandu, despre amalgamarea primăriilor: Nu facem reforma de dragul reformei.
Sandu, despre amalgamarea primăriilor: Nu facem reforma de dragul reformei.

Potrivit președintei, localitățile au nevoie de administrații mai puternice, bugete suficiente și servicii publice care să răspundă nevoilor locuitorilor, scrie realitatea.md.

Sandu a luat cuvântul pe 15 septembrie, la prima ședință a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova.

„Știu că amalgamarea voluntară a presupus negocieri îndelungate, dialog permanent cu locuitorii și identificarea unor soluții acceptabile pentru comunitățile participante. V-ați asumat responsabilitatea de a conduce un proces complex, dar necesar, deoarece avem nevoie de sate și orașe prospere, de infrastructură bine planificată și de servicii publice adaptate nevoilor reale”, a declarat președinta.

Potrivit Maiei Sandu, autoritățile trebuie să stabilească clar prioritățile și să direcționeze resursele spre soluționarea celor mai stringente probleme ale comunităților, inclusiv cele legate de lipsa aprovizionării cu apă și canalizării, starea drumurilor și insuficiența altor servicii necesare.

„Trebuie să stabilim cu atenție prioritățile și să folosim resursele acolo unde este cel mai important. Pentru aprovizionarea cu apă și canalizare, drumuri mai bune și serviciile necesare de care prea multe localități duc lipsă”, a spus Sandu.

Președinta a explicat că reforma este necesară și din cauza reducerii populației în localități, care a dus la diminuarea veniturilor administrațiilor locale.

„Moldova, localitățile noastre au pierdut o parte semnificativă a populației, deoarece nivelul de trai nu a corespuns așteptărilor oamenilor, nu era la același nivel cu standardele pe care le găseau în alte locuri. Această reducere a populației a dus la diminuarea veniturilor locale, ceea ce a creat o problemă care trebuie oprită, trebuie să punem capăt acestei tendințe”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a declarat că localitățile amalgamate vor avea mai multe oportunități de a atrage și realiza proiecte mari.

„Avem nevoie de structuri corespunzătoare de administrație publică, asigurate cu bugete necesare. Acesta este obiectivul reformei administrativ-teritoriale, Guvernul se concentrează pe dezvoltarea locală. Localitățile amalgamate au mai multe șanse să realizeze proiecte mari în beneficiul cetățenilor”, a spus ea.

Totodată, Sandu a subliniat că descentralizarea este imposibilă fără resurse financiare suficiente pentru autoritățile locale.

„Trebuie să creăm condiții și să oferim autorităților locale competențe, precum și resursele necesare. Descentralizarea are sens doar dacă este însoțită de resursele necesare, localitățile trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de oportunitățile oferite de Planul de creștere pentru Moldova. Doar dacă vom depune eforturi în această direcție, vom putea crește nivelul de trai”, a adăugat președinta.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici