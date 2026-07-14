Sandu, de Ziua Națională a Franței: Această țară este printre cei mai apropiați prieteni ai noștri.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Franței, exprimând recunoștință pentru sprijinul constant oferit de Paris și subliniind relația apropiată dintre cele două state.

Într-o postare publicată pe X, șefa statului a adresat urări poporului francez și a evidențiat parteneriatul solid dintre Republica Moldova și Franța, relatează moldpres.md.

„La mulți ani de Ziua Națională prietenilor noștri francezi! Suntem mândri să avem Franța printre cei mai apropiați prieteni ai noștri”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a remarcat, totodată, participarea militarilor moldoveni la parada militară organizată pe bulevardul Champs-Élysées, considerând acest moment un motiv de mândrie pentru Republica Moldova.

„Și ce mândrie să vedem ofițerii noștri purtând steagul moldovenesc la parada de 14 iulie, pe Champs-Élysées!”, a afirmat șefa statului.