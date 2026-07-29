Sandu, de Ziua Constituției: Cursul european al Moldovei este singura cale de a păstra pacea.

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a adoptării Constituției țării.

Șeful statului a numit Legea Fundamentală „un adevărat legământ între generații”, care unește creatorii independenței republicii și pe cei care urmează să moștenească un stat democratic și prosper, transmite rupor.md.

Potrivit președintei, în peste trei decenii Constituția a devenit nu doar un reper juridic și moral, ci și o garanție sigură a drepturilor fundamentale și demnității umane. Maia Sandu a subliniat în mod special rolul unificator al principalului document al țării:

„De mai bine de trei decenii, Constituția ne servește drept reper juridic și moral, garantează drepturile noastre și apără demnitatea noastră. Legea Fundamentală ne amintește că, indiferent de limba pe care o vorbim, locul în care trăim sau convingerile noastre, împărtășim aspirații comune pentru țara noastră: să trăim liberi, în condiții de respect și înțelegere reciprocă.

Astăzi, Constituția consacră alegerea noastră de a construi viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este calea pe care am ales-o împreună și pe care o urmăm prin munca noastră zilnică. Pentru țara noastră, aceasta este singura modalitate de a păstra pacea și de a rămâne parte a lumii libere.”