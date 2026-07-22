Sandu, către noul Guvern: Vă rugăm să prioritizați apropierea de UE.

După investirea noului Guvern, președintele Moldovei i-a rugat pe miniștri să se țină de cuvânt și le-a reamintit că au de finalizat o serie de reforme deja începute.

„Agenda este clară. Trebuie să continuăm să aliniem Republica Moldova la standardele europene. În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi”, a menționat Maia Sandu, scrie agora.md.

Președinta a mai amintit că Executivul are de finalizat și o serie de reforme deja începute.

„Ieri, în Parlament, am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt”, a spus șefa statului.

Totodată, Sandu le-a cerut miniștrilor să acorde atenție siguranței cetățenilor și securității statului.

Șefa statului a subliniat că Executivul trebuie să continue investițiile în educație, cultură, sănătate, protecție socială și politici de mediu.