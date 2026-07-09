Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Consultările vor avea loc la Președinție vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie.
Potrivit informațiilor, întâlnirile sunt programate după următorul grafic:
Vineri, 10 iulie:
10:00 — fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”
11:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”
13:00 — fracțiunea parlamentară „Alternativa”
14:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”
15:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
Sâmbătă, 11 iulie:
10:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS).
Anterior, mai multe partide de opoziție au anunțat intenția de a boicota consultările cu președintele.