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9 Iulie 2026, 10:05
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Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier

Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Consultările vor avea loc la Președinție vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie.

Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.
Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

Potrivit informațiilor, întâlnirile sunt programate după următorul grafic:

Vineri, 10 iulie:

10:00 — fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”
11:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”
13:00 — fracțiunea parlamentară „Alternativa”
14:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”
15:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Sâmbătă, 11 iulie:

10:00 — fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS).

Anterior, mai multe partide de opoziție au anunțat intenția de a boicota consultările cu președintele.

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