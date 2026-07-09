Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier

Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Consultările vor avea loc la Președinție vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie.

Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.