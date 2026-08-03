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rupor.md logorupor
3 August 2026, 22:22
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Sandu a îndemnat aproximativ 160 de primari să reia negocierile privind unificarea

Președintele Maia Sandu s-a adresat autorităților locale, în jur de 160 de primării, unde s-a oprit procesul de unire voluntară cu administrațiile vecine.

Sandu a îndemnat aproximativ 160 de primari să reia negocierile privind unificarea.
Sandu a îndemnat aproximativ 160 de primari să reia negocierile privind unificarea.

Ea le-a îndemnat să revină la negocieri și să încerce să finalizeze reforma.

„Vă rog să nu renunțați. Vă rog să insistați și să deveniți acei lideri care vor rămâne în istorie datorită curajului și viziunii lor”, a spus Sandu, transmite rupor.md

Încă aproximativ 200 de primării se află în etapa finală. Președinta i-a îndemnat să finalizeze procedura până la sfârșitul lunii august și a asigurat că Guvernul va oferi sprijinul necesar.

Potrivit Sandu, unirea voluntară a fost inițiată de peste 85% dintre primăriile țării, iar mai mult de 400 au luat deja decizii finale. Acestea vor primi sprijin financiar, pe care îl vor putea direcționa către necesitățile locale.

Câteva zeci de primării au refuzat să participe la procesul voluntar. Ulterior, acestea vor fi comasate prin lege, fără sprijin financiar și fără posibilitatea de a-și alege singure administrațiile vecine.

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