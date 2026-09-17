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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 22:00
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Roman Roșca a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru reintegrarea Moldovei

Deputatul PAS Roman Roșca a fost ales președinte al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.

Roman Roșca a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru reintegrarea Republicii Moldova.
Roman Roșca a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru reintegrarea Republicii Moldova.

Hotărârea respectivă a fost aprobată de Parlament la 17 septembrie, transmite rupor.md.

Comisia monitorizează implementarea politicii de reintegrare, evaluează situația și pregătește propuneri privind subiectele actuale ale reglementării transnistrene.

O astfel de comisie a fost creată pentru prima dată în 2021, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

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