17 Septembrie 2026, 22:00
1 381
Copiază linkul
Link copiat
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Roman Roșca a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru reintegrarea Republicii Moldova.
Roman Roșca a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru reintegrarea Moldovei
Deputatul PAS Roman Roșca a fost ales președinte al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.
Hotărârea respectivă a fost aprobată de Parlament la 17 septembrie, transmite rupor.md.
Comisia monitorizează implementarea politicii de reintegrare, evaluează situația și pregătește propuneri privind subiectele actuale ale reglementării transnistrene.
O astfel de comisie a fost creată pentru prima dată în 2021, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?