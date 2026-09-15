Republica Moldova și ONU pregătesc un nou model de cooperare pentru anii 2028–2032.

Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite intenționează să coreleze mai strâns sprijinul internațional cu prioritățile naționale și procesul de aderare a țării la UE.

Această chestiune a fost discutată în cadrul ședinței Comitetului mixt de coordonare pentru Cadrul de Cooperare al ONU pentru Dezvoltare Durabilă, prezidată de prim-ministrul Vasile Tofan, transmite logos-pres.md.

La reuniune, reprezentanții Guvernului și ai agențiilor ONU au discutat necesitățile actuale ale țării, eficiența utilizării resurselor și pregătirea noului Cadru de cooperare pentru anii 2028–2032.

Domenii prioritare

Guvernul a propus ca sprijinul ONU să fie concentrat pe domenii capabile să producă cel mai vizibil efect practic pentru populație.

Printre principalele priorități au fost menționate accesul la apă și sporirea rezilienței la secetă, securitatea energetică și eficiența energetică, precum și depășirea consecințelor războiului din Ucraina.

O atenție aparte a fost acordată integrării refugiaților în societatea moldovenească. Este vorba despre includerea acestora în sistemele de educație, sănătate și protecție socială, precum și despre integrarea pe piața muncii.

În acest context, părțile au discutat trecerea la un nou mecanism comun de finanțare a integrării refugiaților. Acesta urmează să reunească resursele partenerilor în jurul priorităților convenite cu Guvernul și să sporească eficiența sprijinului pentru procesele de integrare.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat necesitatea concentrării resurselor asupra unui număr limitat de direcții cu impact maxim.

„Să identificăm câteva priorități principale și să direcționăm resursele acolo unde ele pot avea cel mai mare impact asupra oamenilor. Avem un proiect național major – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană –, iar parteneriatul nostru cu ONU trebuie să contribuie la modernizarea țării și la rezultate pe care cetățenii să le simtă în viața de zi cu zi”, a declarat prim-ministrul.

La baza programului – parcursul european

În cadrul ședinței a fost evaluată, de asemenea, implementarea actualului Cadru de cooperare al ONU pentru anii 2023–2027 și a fost discutată pregătirea următorului document pentru anii 2028–2032.

Părțile au convenit că viitorul program trebuie să fie cât mai bine aliniat cu prioritățile Guvernului și cu procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Un accent aparte a fost pus pe coordonarea resurselor și acțiunilor diferiților parteneri.

În prezent, cooperarea Republicii Moldova cu ONU acoperă o gamă largă de domenii — de la reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă și protecția socială până la reziliența sistemului agroalimentar, aprovizionarea cu apă, energie, digitalizare și gestionarea migrației.

Sprijinul este orientat, de asemenea, spre consolidarea capacităților instituționale ale țării în contextul integrării europene.

Astfel, viitorul Cadru de cooperare pentru anii 2028–2032 urmează să stabilească direcțiile viitoare de interacțiune ale Republicii Moldova cu sistemul ONU, ținând cont de prioritățile naționale și obiectivele integrării europene.

Comitetul mixt de coordonare este mecanismul prin care Guvernul Republicii Moldova și ONU stabilesc direcțiile strategice de cooperare și monitorizează implementarea actualului cadru de cooperare.