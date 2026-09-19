Republica Moldova s-a clasat pe locul doi după numărul de secții de votare la alegerile din Rusia.

Republica Moldova s-a clasat pe locul al doilea într-un clasament neobișnuit — după numărul secțiilor de votare pe care Rusia intenționează să le deschidă în străinătate pentru alegerile parlamentare care au început astăzi.

Moscova intenționează să deschidă pe teritoriul Republicii Moldova 17 secții de votare, dintre care 16 — în regiunea transnistreană, fără acordul Chișinăului. Experții numesc situația „un clasament rușinos” și spun că autoritățile nu ar fi trebuit să permită nici măcar deschiderea unei secții la Chișinău, transmite tvrmoldova.md

Republica Moldova ocupă locul doi după numărul secțiilor de votare pe care Rusia intenționează să le deschidă în străinătate. Mai multe sunt doar în Georgia. Diferența devine și mai evidentă dacă se compară numărul cetățenilor ruși: în Republica Moldova sunt circa 200 de mii, iar autoritățile ruse intenționează să deschidă 17 secții. În Kazahstan locuiesc circa 3,5 milioane de cetățeni ruși, însă acolo vor fi doar șapte secții. În SUA, pentru aproximativ trei milioane de ruși, se intenționează deschiderea a doar trei secții.

„Este un clasament rușinos pentru Republica Moldova din mai multe puncte de vedere. Această statistică vine în contradicție cu interesele Republicii Moldova. În primul rând, ea confirmă narativul rusesc privind cetățenii ruși, în special din regiunea transnistreană, deși acest lucru nu corespunde realității. Al doilea aspect ține de latura morală și de legitimarea așa-numitelor autorități separatiste. Deschizând aceste secții, autoritățile separatiste fac tot posibilul pentru a demonstra Moscovei că sunt capabile să mobilizeze electoratul la aceste alegeri. Un electorat care, nu vă îndoiți, va figura în rapoartele oficiale drept unul care a votat pentru Putin și partidul de guvernământ”, a declarat expertul IPRE Daniel Vodă.

„Aici, la secția consulară a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, va funcționa singura secție de votare agreată de autoritățile Republicii Moldova. Cetățenii ruși sunt așteptați duminică, 20 septembrie, între orele 8:00 și 20:00, iar pentru votare nu este necesară înregistrarea prealabilă”, a relatat jurnalistul TVR Moldova, Alex Macovei.

În timp ce Chișinăul a acceptat deschiderea unei singure secții, Moscova intenționează să organizeze încă 16 în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei și i-a înmânat o notă de protest, cerând Moscovei să renunțe la deschiderea acestor secții.

„Nu cred că se putea refuza cererea de a deschide o secție de votare pe teritoriul misiunii diplomatice. Până la urmă, este o chestiune de reciprocitate deja stabilită, acest lucru este posibil. Republica Moldova organizează, de asemenea, alegeri pe teritoriul ambasadei sale de la Moscova. În ceea ce privește celelalte secții, este absolut evident că ele funcționează în mod total ilegal. Există și problema legată de cei care vor merge la aceste secții. În cele din urmă, orice participare la aceste alegeri înseamnă un vot în susținerea războiului, un vot în susținerea regimului lui Putin”, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Autoritățile de la Chișinău califică deschiderea a 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul lor, drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Alegerile pentru Duma de Stat au loc pe parcursul a trei zile, iar „Rusia Unită”, partidul lui Vladimir Putin, este considerat favorit, potrivit sondajelor. Totodată, pe buletinul de vot lipsește singurul partid care s-a pronunțat deschis împotriva războiului din Ucraina — „Iabloko”, care a fost exclus din alegeri prin decizia Curții Supreme a Rusiei.