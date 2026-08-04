Republica Moldova întâmpină tot mai multe dificultăți în a oferi servicii consulare în Rusia.

Republica Moldova întâmpină dificultăți tot mai mari în asigurarea serviciilor consulare pentru cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă, în contextul reducerii numărului de diplomați de ambele părți.

Despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Potrivit oficialului, nu trebuie permisă o intensificare suplimentară a tensiunii în relațiile bilaterale, însă, în anumite situații, Republica Moldova a reacționat prin intermediul notelor diplomatice de protest, al convocărilor reprezentanților părții ruse la MAE și al expulzării diplomaților ruși. Ca răspuns, partea rusă a acționat în oglindă. În prezent, la Moscova rămân doar câțiva diplomați moldoveni, transmite logos-press.md.

„Într-un context de securitate complicat, diplomatul trebuie să urmărească reducerea tensiunii, nu intensificarea ei. În același timp, trebuie să fim atenți, fermi, hotărâți și principiali. Exact așa am acționat întotdeauna. În diferite perioade au avut loc expulzări ale diplomaților ruși. Au rămas doar câțiva. Diplomații Rusiei care au rămas la ambasada din Chișinău pot fi numărați pe degete. Într-adevăr, situația în oglindă se observă și la Moscova. Iar pentru noi devine tot mai dificil să oferim servicii consulare cetățenilor noștri de acolo”, a declarat Mihai Popșoi în cadrul emisiunii de pe postul de televiziune Cinema 1.

Ministrul a explicat și de ce Republica Moldova nu a recurs până acum la expulzarea ambasadorului Federației Ruse din Chișinău, menționând că o astfel de decizie trebuie luată ținând cont de principiul proporționalității și de posibilele consecințe. Totodată, Popșoi a subliniat că, în prezent, nicio țară, stat membru NATO, nu a întreprins un asemenea pas față de Federația Rusă.

„În context diplomatic, trebuie să ne ghidăm după principiul proporționalității, pe cât posibil, și să ținem cont de măsurile de răspuns care ar putea urma. Răspunsul poate fi proporțional sau disproporționat. Cel mai minim răspuns ar putea fi expulzarea posibilă a ambasadorului nostru. Un răspuns care depășește principiul proporționalității îl putem doar presupune: ar putea afecta fie relațiile noastre economice, fie diaspora noastră, fie ar putea duce la situații și mai complicate, despre care, poate, acum nu merită să vorbim. Situația în domeniul securității este extrem de complicată”, a declarat Mihai Popșoi.